Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavları ile birlikte pek çok kişi YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç açıklama tarihi!

ÖSYM tarafından uygulanan 2021 YKS gündem olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı YKS ile birlikte milyonlarca aday ve aileleri YKS sonuçları ile tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç açıklama tarihi!

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası

- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirebilecek.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri, geçtiğimiz yıl sınavın sona ermesinin ardından 10 gün içerisinde başlamıştı. Bu yıl sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde açıklanması beklendiğinden, tercihlerin 14 Ağustos tarihinde başlayabileceği söylenebilir. Ancak ÖSYM'nin sonuçları daha erken tarihte açıklaması halinde ise tercihlerin Ağustos ayının ilk haftasına kayması da beklenebilir.