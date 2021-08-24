Üniversite sahte tez skandalıyla çalkalanıyor!

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Z.P., bölümdeki yüksek lisans öğrencisi S.Y.’nin tezinde, insanlardan kan alınarak yapılan ve çok sayıda biyokimyasal parametre içeren tüm sonuçların yanlış olduğu gerekçesiyle şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine inceleme yapan Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, 16 Ekim 2017’de S.Y.’nin “çarpıtma” suretiyle etik ihlâlde bulunduğuna karar verdi. Etik Kurulun kararının hemen ardından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu S.Y’nin yüksek lisans tezinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline karar verdi.
SGK’YA FATURA EDİLDİ
Tezin hazırlanmasında kullanılan laboratuvar sonuçlarının, Balıkesir Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Y.S. tarafından standart dahiliye hastası 63 kişiden istenen laboratuvar sonuçları olduğu; bu sonuçların da SGK’ya fatura edildiği bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Laboratuvar testi istenen hastaların isimlerinin üzeri çizilerek, yerine elle yeni isimler yazıldığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda, “Bu, basit terimi ile evrakta sahtecilik suçuna girer. Bu analizlerin faturalarının SGK tarafından değil araştırma bütçesinden karşılanması gerekmektedir” denildi.
SORUŞTURMA AÇILMADI
Ancak bilirkişi raporuna rağmen Balıkesir Üniversitesi, tezi yazan S.Y. ve tezin hazırlanmasında kullanılan 63 hastanın laboratuvar sonuçlarını temin eden Uzm. Dr. Y.S. hakkında soruşturma izni vermedi. 5 yıl boyunca üniversite tarafından 3 kez verilmeyen soruşturma izni kararı, Danıştay tarafından üç kez bozularak üniversiteye geri gönderildi. “Sahte” olduğu gerekçesiyle üniversitenin Etik Kurulu tarafından iptal edilen tezin danışmanı öğretim üyesi İ.E., Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görevi kötüye kullanmaktan yargılanırken, tezi hazırlayan S.Y. ile laboratuvar sonuçlarını temin eden Uzm. Dr. Y.S. hakkında soruşturma açılmaması dikkati çekti. Y.S.’nin, üniversiteden FETÖ/PDY kapsamında ihraç edildiği de öğrenildi. (Milliyet)