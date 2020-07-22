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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı tutuklandı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 0:27 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 0:27

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.


Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada  cinayeti itiraf eden C.M.A, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri  kapsamında adliyeye sevk edildi.
 
Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
 
Muğla Kadın Platformu adliyeye yürümek istedi
 
Öte yandan Muğla Kadın Platformu üyeleri, Pınar Gültekin'in  öldürülmesini, basın açıklaması ve yürüyüş yaparak, protesto etti.
 
Menteşe ilçesinde, “Pınar Gültekin için sokaktayız, isyandayız”  sloganıyla Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Sessiz kalmıyoruz",  "Yasta değil, isyandayız", "Kadın katliamlarını durduracağız" yazılı dövizlerle  Muğla Adliye Sarayına yürümek istedi. Polisin Atatürk Stadı'na kadar yürümelerine  izin verdiği kadınlar, slogan atarak ve düdük çalarak yine Sınırsızlık  Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandırdı.
 
Muğla Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Pınar Gültekin’in  yakın arkadaşı Selin Bileği, günde neredeyse 3 kadının katledildiğini belirtti.
 
Muğla'daki kadınların ve kadın öğrencilerin maruz kaldıkları şiddetin  tesadüf, kaza, namusla özdeşleştirilecek ya da "Cinnet geçirdim öldürdüm"  denilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bileği, "Bizler daha birkaç ay önce  Pınar’ın yürüdüğü sokaklarda aynı güvencesiz kanunlar altında baskılanan  kadınlarız." dedi.
 
 Olay
 
Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe  ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası  Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber  alınamamıştı.
 
 Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında  bulunmuştu.
 

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Muğla Ula Pınar Gültekin
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