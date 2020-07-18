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Üniversite öğrencisi alzaymırın peşinde

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:50 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 13:50

Son dönemde hasta sayısında artış görülen alzaymır konusunda Ege Üniversitesinde yürütülen çalışmalar patent başvurusu aşamasına geldi.


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Çağıl Kalender,  üniversitede yürütülen Araştırma Eğitimi Programı (AEP) çerçevesinde başladığı  araştırma yolculuğunda alzaymır hastalığı ve tedavi mekanizmaları konusunda  hocalarıyla çalışma yürütüyor. Kalender'in çalışmalarından haberdar olan Türkiye  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,  T3 Vakfı ve SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar ile SAHA İstanbul Genel  Sekreteri İlhami Keleş de projeyle yakından ilgileniyor.
 
Çağıl Kalender, AA muhabirine, çalışmalarına ilk önce hastalıktaki  temel algoritmayı incelemekle başladığını söyledi. Alzaymırın tam olarak  çözülememiş, medikal açıdan en kompleks hastalıklardan biri olduğuna işaret eden  Kalender, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla bu karmaşık hastalığa bir çözüm getirmek istiyorsak  öncelikle hastalıkta neler olduğunu açıklamamız gerekiyor şeklinde düşünerek  başladık. Yaklaşık 3 yıl süren tüm tıp literatürünün taranması sonucu biz bu  hastalıkta temel 8 farklı teorik mekanizma ortaya çıkardık. Sonraki aşamamız bu  mekanizmaların sadece bir kısmına değil, tümüne karşı etkili olup yanıt  oluşturacak bir tedavi geliştirmekti. Çünkü günümüzde alzaymır için etkin bir  tedavi yöntemi olmayıp, reçete edilen ilaçlar hastalığın bu belirlediğimiz  mekanizmalarından ayrı ayrı birer olmak üzere toplamda sadece üçü üzerinden etki  gösteriyor. Bu nedenle hastalığın beş temel mekanizması açıkta kalıyor ve bu  durum ilaçların etkinliğinin 3-6 aydan daha uzun sürmemesine sebep oluyor. Yani  eğer biz bu hastalığa bir çözüm üretmek istiyorsak, bunu tüm mekanizmaları hedef  alarak başarabiliriz."
 
Genler mercek altına alındı
Bu amaç doğrultusunda, belirledikleri bir dizi gen üzerine  yoğunlaşmaya başladıklarını anlatan Kalender, "Bu genler vücuttaki tüm hücrelerde  aktif rol oynuyorlar fakat farklı hücrelerde farklı alt tipleri hücre içi farklı  yerleşimlere sahip ve bu yüzden her hücrede farklı etki gösteriyorlar.  Çalışmalarımızda, bu gen grubunun alt tiplerini aktive veya inhibe ederek  belirlediğimiz 8 mekanizma üzerine etki oluşturabileceğimizi fark ettik." dedi.
 
Kalender, sonraki aşamanın işin en zor kısmını oluşturduğunu, çünkü bu  genler tarafından sentezlenen enzim gruplarını etkileyecek bir yöntem  tasarlanması gerektiğini vurguladı. Çağıl Kalender, şu değerlendirmelerde  bulundu:
"Bulduğumuz yeni bileşik ile işte bu enzimleri hem aktive edebilen hem  de aktivasyonlarının uzun süreli tedavi boyunca korunmasını sağlayabiliyoruz.  Güncel olarak laboratuvarda bu bileşiğin aktivasyonu sağlayan kısmının beyin ve  alzaymır hastalığından ilk etkilenen kısımlardan hipokampuste nöronlar ve glia  hücreleri üzerine etkilerini gözlemledik. Sentez laboratuvarımızda ise  tasarladığımız bu ilacın etken maddesini kendi imkanlarımız ile saf olarak elde  etmeyi başardık ve pilot çalışmamızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamalarda  hayvan çalışmalarında ve faz çalışmalarında hem araştırma süreci hem de araştırma  için gerekli miktarlarda ilaç üretimi için destek opsiyonlarını  değerlendiriyoruz."
 
Yurt dışından davetler aldı
Bu projenin bir parçasını oluşturan etken maddeleri test ettikleri ve  karşılaştırdıkları çalışmanın 2019'da Ottawa Üniversitesi moleküler biyoloji  bölümü tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Kalender, şöyle konuştu:
"Kendi üniversitelerinde laboratuvar oluşturmamız ve bu hastalığın  bilişsel yolakları üzerine çalışmak amacıyla davet edildim fakat gidiş  maliyetleri konusunda her ne kadar farklı kaynaklardan burs arasam da lisans  öğrencilerinin akademik çalışmalarını destekleyen bir program bulunmadığı için  maddi imkansızlıklar nedeniyle staja gidemedim. 2020 yılında ise Stanford  Üniversitesi Neurosurgery bölümünden yaz tatili dönemime denk gelecek şekilde  ziyaretçi araştırmacı olarak davet aldım, bu sefer hazırlıklı davranıp TÜBİTAK  proje yarışmasından kazandığım ödülümü ve okul dışı saatlerde özel ders vererek  kazandığım parayı biriktirmiştim ve yol masraflarını karşılayabilecektim. Bu  sefer de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle akademik  programların iptal olması üzerine ziyaretim ileri bir döneme ertelendi."
 
Hasta yakınları motive etti
Çağıl Kalender, yurt dışı stajlarında burs programlarının genellikle  yüksek lisans öğrencilerini kapsadığını, kendisi gibi lisans döneminde derslerine  ek olarak araştırmalara yönelen öğrenci sayısı kısıtlı olduğu için bu konuda bir  farkındalık oluşmamasının sıkıntılarını yaşadığını söyledi.
 
Çalışmasına destek oluşturabilmek amacıyla katıldığı TÜBİTAK 2242  Lisans Öğrencileri Arası Proje Yarışması'nda bölge birincisi olarak Teknofest  İstanbul kapsamındaki finale katıldığını anlatan Kalender, aldığı "teşvik  ödülünü" yeterli görmese de yarışma sırasında görüştüğü hasta yakınlarının "sonuç  ne olursa olsun lütfen bu işin peşini bırakmayın, biz de sizi takip edeceğiz"  şeklindeki sözlerinin kendisini motive edip cesaretlendirdiğini vurguladı.
 
"Tek istediğim çalışma ortamı oluşturulması"
Çalışmalarının bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmelerde  bulunan Kalender, "Geldiğimiz nokta, ilacımızın beyin ve hipokampus sinir  hücreleri üzerinde etkinliklerinin gösterildiği, etken maddelerin ülkemizde ilk  kez sentez yöntemlerinin oluşturulduğu ve üretime hazır hale getirildiği kritik  nokta. Bundan sonrası için söyleyebileceğim, daha yapılacak çok iş var fakat  bende de o işleri yapmak için irade var, tek istediğim çabalarımın üniversitem ve  özellikle TÜBİTAK olmak üzere devlet tarafından çalışma ortamının oluşturulması  açısından desteklenmesi." ifadelerini kullandı.
 

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Üniversite öğrencisi alzaymır Ege Üniversitesi
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