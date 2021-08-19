Üniversite öğrencilerinin teknoloji yarışmalarına olan ilgisi her geçen yıl artıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları ilk yılından itibaren üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. Bu yıl başvurularda 640 başvuru ile Gaziantep Üniversitesi ilk sırada yer alırken, 621 başvuru ile Gazi Üniversitesi ikinci, 460 başvuru ile Anadolu Üniversitesi 3. sırada yer aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 4 yıl boyunca 207 farklı üniversiteden 21.021 öğrenci başvuru yaptı. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Toplumun her kesiminde ilgi uyandıran festivalde nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle ilk olarak 2018 yılında düzenlenen festivalde teknoloji yarışmalarına başvurular katlanarak artıyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 2018 yılından bugüne kadar Gaziantep Üniversitesi toplamda 812 öğrenci ile en çok başvuru yapan üniversite olarak öne çıkıyor. Gazi Üniversitesi 800 başvuru ile ikinci olurken, 625 öğrencinin başvurduğu Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin ilgi gösterdiği teknoloji yarışmalarında Marmara Üniversitesi 604, Anadolu Üniversitesi 549, Karadeniz Teknik Üniversitesi 535, Atatürk Üniversitesi 516, İstanbul Teknik Üniversitesi 515, Selçuk Üniversitesi 484 ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 445 başvuru ile ilk 10 üniversite arasında yer alıyor.

Geleceğin Teknolojilerini Üreten Gençlere TEKNOFEST’ten Tam Destek

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için; Roket’ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri’ne bu yıl 35 farklı kategoride teknolojinin her alanında düzenleniyor. Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ise bu yıl ilk kez düzenleniyor. Teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç hayallerinin peşinden koşuyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yeniden İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.