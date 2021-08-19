Üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu mu getirildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu getirip getirilmeyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;
Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.