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Üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu mu getirildi?

19 Ağustos 2021 Perşembe - 20:02 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 20:14

Üniversite öğrencileri aşı olmak zorunda mı? Yüz yüze eğitime geçilmesine günler kala aşı zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu getirilmedi. Ancak aşı olmayan üniversite öğrencilerinin düzenli olarak PCR testi yaptırması istenecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu getirip getirilmeyeceğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;
 
Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.
 

 

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