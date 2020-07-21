Üniversite kontenjanları arttı mı? Üniversite kontejanları açıklandı! YÖK'ten açıklama!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Peki, Üniversite kontenjanları arttı mı? Üniversite kontejanları açıklandı mı? YÖK'ten açıklama!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. 2020 yılı Kontenjanları belirlenirken Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun görüşleri alındı.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) örgün programlarda Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kaldı. Vakıf üniversitelerinde kontenjanlar arttı.

Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor.

GEÇEN YIL ALINAN YKS PUANLARI KULLANABİLECEK

2018 YKS ’de duyurulan ve ilk defa 2018 yılında uygulanan TYT’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla, 2020-YKS’de TYT ’ye girmeden 2019 yılı puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama bu yıl da devam ediyor.

2020 YKS ’de TYT ’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla TYT ’ye girmeden bir önceki seneye ait yani 2019 TYT puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında 12.239 aday başvuru yapmıştı.

ECZACILIK VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLK KEZ BAŞARI SIRASI ŞARTI UYGULANACAK

YÖK'ten yapılan açıklamada en çok tercih edilen programlarda uygulanan başarı sıralaması şartının Yeni YÖK’ün olumlu sonuçlar üreten uygulamalarından biri olduğu vurgusu yapıldı. Buna göre, bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.

HUKUK FAKÜLTELERİNDE BAŞARI SIRASI ŞARTI GÜNCELLENDİ

YÖK'ün açıklamasında, Adalet Bakanlığı'nın görüşleri dikkate alınarak Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Açıklamada "Bu yıl Hukuk fakültelerine kayıt olacaklar getirilen değişikliğe göre “meslek icra sınavı” da Yargı Reformu kapsamında yasal zemine kavuşmuştur." denildi.

DAHA FAZLA ÖĞRENCİ BURSLU OKUYACAK

YÖK tarafından yapılan açıklamada burs ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"YÖK kararı ile vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde on dilimde yerleşen öğrenciler, burslu olarak okutulmakta idi. Bu yıl YÖK’ün girişimi ile başlatılan bir süreç ile bu oran yüzde yüzde 15’e çıkarıldı ve daha da önemlisi bu oran yasal güvence altına alındı. Öğrenci dostu YÖK’ün bu girişimi öğrencilere önemli bir kazanım sağladı ve bu sene yaklaşık 11 bini aşkın öğrenci daha YÖK’ün girişimi ile ücretsiz eğitim imkanına sahip oldu."

Örgün öğretim kontenjanları ise şöyle:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

Tıp programında 16 bin 448, Diş Hekimliği’nde 7 bin 752, Eczacılık’ta 3 bin 893, Ebelik’te 4 bin 74 , Hemşirelik’te ise 16 bin 239.

YKS TERCİH KILAVUZUNA GELECEĞİN MESLEKLERİ DE EKLENDİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019-YKS tercih kılavuzunda üniversitelerimizde geleceğin meslekleri olarak kabul edilen “Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital Medya ve Pazarlama, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi lisans ve önlisans programlarına da yer verilmişti. Bu yıl bu listeye İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Engelliler İçin Destek Programı, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği gibi programlar da eklendi.