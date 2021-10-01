Üniversite kayıtları ne zaman 2021? YKS ek tercih sonuçları sorgulama ve üniversite ek tercih kayıtları…

Üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite ek yerleştirme kayıt tarihleri sorgulanmaya başlandı. 23 Eylül'de sona eren ek tercih dönemi sonrası tercih işlemlerini tamamlayanlar merakla ek tercih sonuçlarını bekliyordu. YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Ek tercih sonucunu öğrenen adaylar, üniversite ek yerleştirme kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama ve üniversite ek tercih kayıtları…

YKS ek yerleştirme sonuçlarını öğrenen adaylar, ek yerleştirme ile kayıt yaptırmak için üniversite kayıtlarını sorguluyor. Peki, 2021 üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor? İşte ek yerleştirme süreci ile ilgili merak edilenler...

EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.