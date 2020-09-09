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Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı! Mazeretli üniversite kaydı nasıl yapılır?

09 Eylül 2020 Çarşamba - 17:31 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 17:31

YKS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen ancak verilen sürede kayıt yaptıramayan adayların, mazeretlerinin yükseköğretim kurumlarınca kabulü halinde kayıtları yapılacak. Adayların, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 3 hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir  yükseköğretim programına yerleşen ancak verilen sürede kayıt yaptıramayan  adayların, mazeretlerini yükseköğretim kurumlarına bildirmeleri ve mazeretlerin kabulü halinde kayıtlarının yapılacağını bildirildi. 
 
 
ÜNİVERSİTE KAYITLARINI SÜRESİNDE YAPAMAYANLARA SON FIRSAT!  
 
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruya  göre, YKS sonucunda bir programa yerleşen ancak YKS kılavuzlarında belirtilen  tarihlerinde kayıt yaptıramayan adaylar, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 3  hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurarak  mazeret bildirecek. Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucu  mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacak.
 
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? 
 
Adayların konuya ilişkin ilgili yükseköğretim kurumuna mazeretleri ile  birlikte süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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