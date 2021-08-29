Üniversite idari personeline tayin hakkı! Çalışma başlatıldı!

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların mazerete dayalı yer değiştirme hakkının olmaması uzun süredir gündemde yer alıyordu.

Bu çerçevede, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan 6 ncı dönem Toplu Sözleşmede bu konuya dair çalışma yapılmasına hüküm Eğitim Hizmet koluna dair mutabakat metninde kendisine yer buldu.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurlara Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda, "sağlık, "aile birliği", "can güvenliği" mazeretlerini belgelendirmeleri halinde görev yaptıkları kurumlarının muvafakatı aranmaksızın yer değiştirebilmelerine yönelik düzenleme yapılacaktır. Bununla birlikte, aynı hizmet sınıfında olan personel ise karşılıklı olarak becayiş yöntemiyle üniversiteler arası yer değiştirebilecektir.

Bahsi geçen hususlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ne zaman tamamlanacağına dair toplu sözleşmede bir ifade yer almamıştır.