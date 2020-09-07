Üniversite ek tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile ilgili bilgiler

YKS tercihlerinin sonuçlanmasıyla ÖSYM 57 bin 56 kontenjanın boş kaldığını belirtti. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte yerleşemeyen adaylar da üniversite ek tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Üniversite ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2020 ek yerleştirme kılavuzunu açıkladı mı? ÖSYM ek tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı? İşte YKS ek yerleştirme tercihleri ile ilgili merak edilenler...

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM ek tercih kılavuzunda. Üniversitelerin herhangi bir bölüm ve programına yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tercihleri başlayacak. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite boş kontenjanları belli olacak. Peki, Üniversite ek tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM ek tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin gözü ÖSYM tarafından açıklanacak ek yerleştirme kılavuzunda. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ek tercihle üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak boş kontenjanlara odaklandı.

YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.

2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.

2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek.

KİMLER EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLECEK?

Sadece merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş adaylar ek yerleştirmeye başvurabilecek.

EK YERLEŞTİRMELERDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da tercih yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC 'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı..

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.