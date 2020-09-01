Üniversite boş kontenjanları ilan edildi mi? YKS ek tercih ne zaman 2020?

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin gözleri ÖSYM'den gelecek kontenjan haberinde. Adaylar ek tercihlerin yapılacağı tarihi araştırırken, üniversitelerin boş kontenjanları açıklanmadı mı, diye de sorguluyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ise ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme tercih tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor. 2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar sürmüştü.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

Üniversiteler ise henüz kontenjan bilgilerini ÖSYM’ye bildirmedi.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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