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United Airlines, 2020'de 7 milyar dolar zarar etti

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 9:52 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 9:52

ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl 7,1 milyar dolarlık zarar ettiğini duyurdu.


United Airlines, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu  açıkladı.
 
Buna göre, hava yolu şirketi geçen yılın son çeyreğinde 1,9 milyar  dolarlık zarar etti. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 641 milyon dolar kar  etmişti.
 
United Airlines'ın zararı, 2020 genelinde ise 7,1 milyar dolar olarak  hesaplandı. Hava yolu şirketi 2019'da ise 3 milyar dolarlık kar açıklamıştı.
 
Şirketin geçen yılın son çeyreğindeki işletme geliri, bir önceki yılın  aynı dönemine kıyasla yüzde 68,7 azalarak 3,4 milyar dolara düştü. United  Airlines, 2019'un aynı döneminde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti.
 
Hava yolu şirketinin geliri, 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla  kıyasla yüzde 64,5 azalışla 15,4 milyar dolara indi. United Airlines'ın geliri  2019'da 43,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
 
Şirketin hisse başına zararı ise geçen yılın son çeyreğinde 6,39 dolar  oldu. United Airlines, 2019'un aynı döneminde hisse başına karının 2,53 dolar  olduğunu açıklamıştı.
 
United Airlines'ın 2020'de yaşadığı zararda, Kovid-19 salgını ve  salgına karşı uygulanan seyahat kısıtlamaları etkili oldu.
 

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