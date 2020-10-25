UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi! KPSS önlisans sınavı UNESCO sorusu!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı yüz binlerce adayın katılımıyla yapıldı. Her sınavın ardından olduğu gibi KPSS ön lisans sınavına katılan adaylar da sınava ilişkin kritiklerini yapmaya devam ediyor. KPSS ön lisans sınavının dikkat çeken sorularından biri de UNESCO sorusu oldu. Adaylar UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde Türkiye'den hangi unsurlar girmiştir? sorusunu internette araştırıyor. İşte UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi!
UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTELERİNDE TÜRKİYE
Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun Paris’te 29 Eylül-17 Ekim 2003 tarihleri arasında toplanan 32.Genel Konferansı, 17 Ekim 2003 1972 tarihinde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ni kabul etmiştir.
Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” (No: 5448) 21 Ocak 2006 tarih ve 26056 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Türkiye’nin taraf olma süreci 27 Mart 2006 tarihinde tamamlanmıştır.
Sözleşmenin 16. 17. ve 18. Maddelerine göre oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri bulunmaktadır ve bu listelerin adları şunlardır:
* İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi
* Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi
* Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı
UNESCO DÜNYA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ'NDE TÜRKİYE'DEN HANGİ UNSURLAR GİRMİŞTİR?
Türkiye’nin ilk yazımları Hükûmetler Arası Komite’nin 2008 yılında İstanbul’da gerçekleşen Üçüncü Olağan Toplantısı’nda daha önce ilan edilen Başyapıtların 16. Madde kapsamındaki Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilî Listesine alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı 18 adet unsuru bulunmaktadır:
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi
1. Meddahlık Geleneği (2008)
2. Mevlevi Sema Törenleri (2008)
3. Âşıklık Geleneği (2009)
4. Karagöz (2009)
5. Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya (2009) (2016 yılında dosya Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımı ile genişletilmiştir)
6. Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010)
7. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)
8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
9. Geleneksel Tören Keşkeği (2011)
10. Mesir Macunu Festivali (2012)
11. Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)
12. Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)
13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak dosya) (2016)
14. Geleneksel Çini Sanatı (2016)
15. Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile ortak dosya) (2017)
16. Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya, 2018)
17. Geleneksel Türk Okçuluğu (2019)
Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi
18. Islık Dili (2017)
UNSULARIN 20'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR
30 Kasım-5 Aralık 2020 tarihlerinde Jamaika'nın başkenti Kingston’da gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. Toplantısı'nda listeye kaydedilmesi hedeflenen "minyatür sanatı" ve geleneksel zeka ve strateji oyunu "mangala / köçürme" unsurlarıyla Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı unsur sayısının 20'ye çıkması bekleniyor.
Genel Müdürlük, 2021 yılı için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında "hüsn-i hat, İslami güzel yazı sanatı", "çay kültürü, kimlik, misafirperverlik ve sosyal etkileşim sembolü", "Nasreddin Hoca fıkraları anlatma geleneği" ve "Mey/balaban zanaatkarlığı ve icra sanatı" olmak üzere 4 unsurun daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmesi için başvuruda bulundu.
Genel Müdür Okan İbiş, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edilen ve kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçası olan somut olmayan kültürel miras unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalara titizlikle devam edildiğini bildirdi.