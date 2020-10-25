UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi! KPSS önlisans sınavı UNESCO sorusu!

UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTELERİNDE TÜRKİYE

Sözleşmenin 16. 17. ve 18. Maddelerine göre oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri bulunmaktadır ve bu listelerin adları şunlardır:

* İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi

* Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi

* Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı

UNESCO DÜNYA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ'NDE TÜRKİYE'DEN HANGİ UNSURLAR GİRMİŞTİR?

Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı 18 adet unsuru bulunmaktadır:

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi

1. Meddahlık Geleneği (2008)

2. Mevlevi Sema Törenleri (2008)

3. Âşıklık Geleneği (2009)

4. Karagöz (2009)

6. Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010)

8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)

9. Geleneksel Tören Keşkeği (2011)

10. Mesir Macunu Festivali (2012)

11. Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)

12. Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)

13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak dosya) (2016)

14. Geleneksel Çini Sanatı (2016)

15. Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile ortak dosya) (2017)

16. Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya, 2018)

17. Geleneksel Türk Okçuluğu (2019)

Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi

18. Islık Dili (2017)

UNSULARIN 20'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

30 Kasım-5 Aralık 2020 tarihlerinde Jamaika 'nın başkenti Kingston’da gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. Toplantısı'nda listeye kaydedilmesi hedeflenen "minyatür sanatı" ve geleneksel zeka ve strateji oyunu "mangala / köçürme" unsurlarıyla Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı unsur sayısının 20'ye çıkması bekleniyor.

Genel Müdürlük, 2021 yılı için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında "hüsn-i hat, İslami güzel yazı sanatı", "çay kültürü, kimlik, misafirperverlik ve sosyal etkileşim sembolü", "Nasreddin Hoca fıkraları anlatma geleneği" ve "Mey/balaban zanaatkarlığı ve icra sanatı" olmak üzere 4 unsurun daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmesi için başvuruda bulundu.

Genel Müdür Okan İbiş, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edilen ve kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçası olan somut olmayan kültürel miras unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalara titizlikle devam edildiğini bildirdi.