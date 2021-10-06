Ünal Yurtbay kimdir? Saadet Partisi Ünal Yurtbay intiharı…

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı ve kuyumculuk yapan Ünal Yurtbay (52), kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Ünal Yurtbay kimdir?

Bartın Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ünal Yurtbay kimdir?

Ünal Yurtbay 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Yurtbay, 1969 yılında Bartın'da doğdu. Ortaöğretimini de Bartın Lisesi'nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi. 1988'den bu yana Saadet Partisi'nde il başkanlığının yanı sıra genel merkez yürütme kurulu üyeliğinde bulundu. Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı.