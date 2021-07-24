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Umut Kurt'tan düğün sorusuna yanıt!
Oyuncu Umut Kurt ve sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Market alışverişi yaptıktan sonra ayaküstü gazetecilerle sohbet eden ikili, evlilik planlarından bahsetti.
Daha önce 'Payitaht Abdülhamid', 'Gönülçelen', 'Acı Hayat', 'Şeref Sözü'gibi dizlerde rol alan Umut Kurt ve sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Market alışverişi yapan ikili, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.