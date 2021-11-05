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Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya bombasını patlattı!
Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, iki ay önce "Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti. Ancak Umut Evirgen çok konuşulacak bir itiraf geldi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.