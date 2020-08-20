Umut Evirgen'in salaş tarzı dikkat çekti
20 Ağustos 2020 Perşembe - 12:03 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 12:03
Bir süredir Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Umut Evirgen, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezini gezen işletmecinin salaş tarzı gözlerden kaçmadı.
Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan Umut Evirgen, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntüledi. Doktor sonrası Avm'de gezen işletmecinin salaş tarzı dikkat çekti.
Şapkası ve pembe terlikleriyle gülümseyerek yürüyen Evirgen, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.