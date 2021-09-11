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Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşulan Serenay Sarıkaya'dan açıklama

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ün ardından birlikte olduğu bir diğer oyuncu Melisa Şenolsun'dan geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Serenay Sarıkaya, kendisi için mekan kapattığı bile konuşulan ünlü işletmeci Evirgen ile aşk yaşadığı söylentileri hakkında konuştu.

Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşulan Serenay Sarıkaya'dan açıklama Serenay Sarıkaya'nın, geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'in sahibi olduğu Gizli Kalsın’a gittiği öne sürülmüştü. Evirgen'in, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı. Çalışanlara talimat veren ünlü işletmecinin, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edilmişti.
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