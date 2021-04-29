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Umut Evirgen hakkında 4.5 yıl hapis isteniyor!

Özden ATİK / İstanbul, DHA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 17:21 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 17:21

İş insanı Ali Akın'ı sahibi olduğu mekanda darp eden işletmeci Umut Evirgen'in yargılandığı davada, duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Ünlü işletmeci, savunmasında Ali Akın’ın, babasına ve kız arkadaşına adlarıyla küfür ettiğini söyledi.


İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Umut Evirgen ve avukatları katıldı. Müşteki Ali Akın ise duruşmaya katılmadı.
 
"MAĞDUR OLAN BENİM"
 
Duruşmada savunmasını yapan Umut Evirgen, müşteki Ali Akının şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek "Kendisi çok sarhoştu. Bana, babama ve kız arkadaşıma adlarını kullanarak küfür etti. Buna rağmen önce taksiye bindirerek evine gönderdim. Ancak yarım saat sonra yine geldi. Bana saldırmaya çalışırken yere düştü. Sonra da arabamla bizzat ben evine bıraktım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 5 tane mekanım var. 21 yaşından beri bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Böyle şeyler beni itibarsızlaştırıyor. Burada mağdur benim" dedi.
 
DURUŞMA ERTELENDİ
 
Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, "Hakaret" suçunun düşmesini  ve "Tehdit" suçunun ise yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Evirgen'in beraatini talep etti. Mütalaada sanık Evirgenin, "Kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Umut Evirgen mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Müştekinin burnunu kırdığıma dair somut bir delil yok. Burnunu kırmış olsam neden kendi arabamla evine bırakayım, hayatın olağan akışına aykırı" dedi. Mütalaaya karşı sanığa son savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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