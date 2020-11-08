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Umut Eker: Didem'e iyi bakacağım

08 Kasım 2020 Pazar - 16:47 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 16:48

Umut Eker, geçtiğimiz günlerde apandisti nedeniyle hastaneye kaldırılıp taburcu edilen yakın arkadaşı Didem Soydan’ın Nişantaşı’ndaki evine girerken görüntülendi.


Eker, ünlü modelin durumunun iyi olduğunu ve kontrol için bir gün hastanede kaldığını söyledi. Umut Eker, “Didem ağrılarından hareket edemiyor. Bugün yanında ben kalacağım ve ona iyi bakacağım” dedi.
 
(Hürriyet)

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