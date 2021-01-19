19 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.568 0.71 EURO 9,0440 0.09
USD 7,4540 -0.25 ALTIN 440,100 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Umut Akyürek'in acı günü!

19 Ocak 2021 Salı - 17:29 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 17:29

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'in babası vefat etti.


Sanatçı Umut Akyürek'in babası Gündüz Akyürek 75 yaşında vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı; 'Ahh benim garip babam acıların dindi. Yattığın yer incitmesin... Mekanın cennet olsun koca Arnavutum. Allah rızası için babacığım ve cümle ölmüşlerimize Fatiha-i Şerîf okumanızı istirhâm ederim.' ifadelerini kullandı. Akyürek'e sevenleri başsağlığında bulundu.
 
 
CENAZESİ BUGÜN
 
Uzun zamandır tedavi gören Gündüz Akyürek hastalığa yenik düştü. 75 yaşında hayatını kaybeden Akyürek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akyürek'in cenazesi, bugün ikindi namazında Sapanca Yanık Camii’den kaldırılacak.
 

ETİKETLER

uumt akyürek baba acı gün kayıp
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.