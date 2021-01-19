Umut Akyürek'in acı günü!

Sanatçı Umut Akyürek'in babası Gündüz Akyürek 75 yaşında vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı; 'Ahh benim garip babam acıların dindi. Yattığın yer incitmesin... Mekanın cennet olsun koca Arnavutum. Allah rızası için babacığım ve cümle ölmüşlerimize Fatiha-i Şerîf okumanızı istirhâm ederim.' ifadelerini kullandı. Akyürek'e sevenleri başsağlığında bulundu.

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