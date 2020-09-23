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Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve Umre tarihleri açıklandı!

23 Eylül 2020 Çarşamba - 10:42 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 10:42

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Hac ve Umre hakkındaki haberler yakından takip ediliyordu. İslam aleminin kutsal mekanını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Hac ve Umre’nin ne zaman ziyaretçilere açılacağını merak ediyordu. Peki, Umre ne zaman başlıyor? Hac ve Umre ziyaretleri ne zaman yapılacak?


Hac ve Umre tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Dini vazifelerini yerini getirmek Müslümanlar Hac ve Umre ziyaretlerinin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla  bekliyordu. Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Peki Hac ve Umre ne zaman açılacak? Umre ne zaman başlayacak? 

HAC VE UMRE NE ZAMAN AÇILACAK?

Suudi Arabistan kaynaklı ajansta yer alan habere göre, ülke içinde umre yapmak isteyenler 4 Ekim'den itibaren Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

 

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