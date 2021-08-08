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Umre ziyaretleri için Suudi Arabistan'dan yeni karar

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 7:19 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 7:19

Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi.


Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için aylık 2 milyon kişiyi kabul  edecek.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi  Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, Kabe'nin de  içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yabancı ülkelerden umreciler ve ibadet amaçlı  ziyaretçileri karşılamaya hazır olduğunu belirtti.
Başvuruların "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacağını  ifade eden Bin Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet  edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini  kaydetti.
 
Bin Süleyman, bakanlığın, umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği  ve sayılarının belirlenmesi konusunda yetkili makamlarla koordinasyon içinde  çalıştığını bildirdi. Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmış olmanın, umre  yapmak, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmek için ön koşul olduğuna  işaret eden Bin Süleyman, yurt dışından gelen umrecilerin aşı olduklarına dair  belgelerinin yanlarında bulunması gerektiğini kaydetti.
Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 25 Temmuz  itibarıyla yurt içinde umre sezonunun başladığını, günlük 20 bin kişinin kabul  edileceğini açıklamıştı.
 
Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında,  aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan  Suudi Arabistan'ın, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu  yeniden değerlendireceği ifade edilmişti. Suudi Arabistan'da hac dönemi 23 Temmuz Cuma günü itibarıyla sona  ermişti. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac  ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından  hacı adayı kabul edilmemişti.
 
Geçen yıl da umre ziyaretleri Kovid-19 tedbirleriyle yapıldı
 
Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19  salgını nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim  2020'de ülkede yaşayanlar için yeniden başlatmıştı.Bu tarihten bir ay sonra da yurt dışından umre ve ibadet amacıyla  gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede, ilk yabancı umre kafilesi, 3 günlük  karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.
 

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Umre ziyareti Suudi Arabistan pazartesi başlıyor
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