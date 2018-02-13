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Umre uçuş yasağı kaldırıldı!

DHA |  13 Şubat 2018 Salı - 15:35 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 15:35

IKBY'deki referandumun ardından bu bölgedeki havalimanlarına getirilen uçuş yasağı, Umre ziyareti için kaldırıldı.


Bağdat, Kürt yönetimindeki havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını Umre ziyareti için kaldırdı. 
 
Irak Sivil Havacılık Kurumu, IKBY'deki havalimanlarından umre uçuşlarının gerçekleştirilmesine karar verdi.
 

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