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Umre uçuş yasağı kaldırıldı!
DHA
| 13 Şubat 2018 Salı - 15:35
| Son Güncelleme : 13 02 2018 - 15:35
IKBY'deki referandumun ardından bu bölgedeki havalimanlarına getirilen uçuş yasağı, Umre ziyareti için kaldırıldı.
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SONRA OKU
Bağdat, Kürt yönetimindeki havalimanlarına getirdiği uçuş yasağını
Umre
ziyareti için kaldırdı.
Irak
Sivil Havacılık
Kurumu, IKBY'deki havalimanlarından umre uçuşlarının gerçekleştirilmesine karar verdi.
ETİKETLER
umre
IKBY
kuzey ırak
kürt
bölgesel
umre ziyareti
yasak
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