Umre ile ilgili flaş karar! Ramazan'dan itibaren...

Hacdan farklı olarak umre ziyareti farz değil ve yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirilebiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre umre için kabul edilecek kişiler üç kategoride değerlendirildi: Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler, aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler ve koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişiler.

Yeni açıklanan karara göre sadece belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke 'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.