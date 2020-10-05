Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı. Peki, Umre başladı mı? Bu sene Umre ziyaretleri yapılacak mı? İşte umre ziyaretleri ile ilgili detaylar...

Suudi Arabistan 'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 7 ay durdurulan umre ziyaretleri, 4 Ekim itibariyle yeniden başladı. Corona virüs nedeniyle ertelenen umre ziyatretlerinin yeniden başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor. Peki, Peki, Umre başladı mı? Bu sene Umre ziyaretleri yapılacak mı? İşte umre ziyaretleri ile ilgili detaylar...

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerine kademeli olarak yeniden başladı.

UMRE BAŞLADI MI?

Umre yapmak isteyen Müslümanlar ise Mekke 'deki Mescid-i Haram'a akın etti. İlk grup Müslüman, sosyal mesafe kuralına uyarak umre ibadetini yerine getirmeye başladı. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı açıklamada, daha önce açıklanan ilk aşamaya göre yurt içinden günde 6 bin kişiye umre izni verileceğini duyurdu. Bakanlık, 6 bin kişinin 6 gruba bölüneceğini ve her gruba umre ibadetini tamamlamak için 3 saat süre verileceğini belirtti.

Suudi yetkililer ise, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında umre ziyaretleri için başvuruların sadece umre uygulaması üzerinden kabul edileceğini belirterek, "Umre başvurularını 18-65 yaş arası insanlar yapabilir" dedi.

Umre ziyareti sırasında korona virüs nedeniyle umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği belirtildi. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği ve Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği aktarıldı.

Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

BU SENE UMRE ZİYARETLERİ YAPILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.