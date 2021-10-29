Ümraniye'de üç katlı binanın çatısında yangın

İstiklal Mahallesi Marmara Caddesi 31 numarada bulunan 3 katlı apartmanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. En üst katta yakılan sobanın bacasının temizlenmemesi nedeniyle kurumların tutuşmasıyla çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye sevk edildi.

Ekipler, apartmanın içinden ve dışarıdan müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatıda hasar meydana geldi. Marmara caddesinin bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatılırken, çevredekiler kaldırım üzerinde yangını izledi.

Yangın çıkan apartman sakini Umurhan Kurbetli, "En üst kattaki dairede soba kullanıyorlarmış, toplamda 9 daire var binada. 8 daire doğal gaz kullanıyor. Bir tek o daire soba kullanıyor. Bina bacası temizlenmediği için sobayı yaktıktan sonra yangın çıkıyor. Bina boşaltıldı, elektrikle ilgili bir sorun yok. Yangının bacadan çıktığı söyleniyor. Herhangi bir yaralanan yok, hemen binayı boşalttık. İtfaiye müdahale etti. Binada hasar oluştu." dedi.