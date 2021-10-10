Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobilin sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması çıktı. Otomobillerinden inen 6 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına tekmeler atıp onu otomobilden indirmeye çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler
Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) | 10 Ekim 2021 Pazar - 19:31 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 19:31