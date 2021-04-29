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Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği

Çağrı ÇALIŞKAN /İSTANBUL,(DHA)  |  29 Nisan 2021 Perşembe - 1:44 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 1:44

Ümraniye'nin Dudullu semtindeki İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası camide duman tahliyesi yapıldı.


Dudulludaki İmes Sanayi Sitesi Camii'nde gece yarısı yangın çıktı. Caminin zemin katından yükselen dumanları fark eden cami görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından camide duman tahliyesi yapıldı. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede yangının caminin zemin katındaki yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklandığı belirlendi.
 

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Ümraniye Dudullu İmes Sanayi Sitesi
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