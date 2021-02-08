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Ümraniye'de ev eşyaları üretilen fabrikada yangın

DHA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 18:12 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 18:12

Ümraniye'de ev eşyalarının üretildiği 5 katlı bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Yangın havadan görüntülendi.


Yangın, saat 15.00 sıralarında Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde ev eşyaları üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıktı. Fabrikanın dördüncü katında yatakların bulunduğu alanda çıktığı öğrenilen yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
 
 
Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında en üst katta bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
 
 
Orada bulunan bir kişi, Yatak yanmış herhalde. Yatak yapıyorlar yukarıda. Patlamalar oldu, dışardaydık hemen kaçtık." dedi. Müdahale sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Olay yerinde önlem amaçlı sağlık ekipleri bekletildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan görüntülendi.
 

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Ümraniye fabrika yangın
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