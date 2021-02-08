Ümraniye'de ev eşyaları üretilen fabrikada yangın

Ümraniye'de ev eşyalarının üretildiği 5 katlı bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde ev eşyaları üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıktı. Fabrikanın dördüncü katında yatakların bulunduğu alanda çıktığı öğrenilen yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında en üst katta bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.