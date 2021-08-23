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Ümraniye'de aracın tepesinde yolculuk etti!

DHA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:19 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 10:22

Ümraniye Şile otoyolunda hafif ticari araç üstünde kilometrelerce yolculuk eden kişi görenleri şaşkına çevirdi.


Şile Otoyolu Çekmeköy istikametin arka plakası olmayan hafif ticari aracın üstünde oturan bir kişi kilometlerce bu şekilde ilerledi. Canını  hiçe sayan kişinin rahat hareketleri ise dikkat çekti. Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere aracın üst kısmına oturan kişinin yolculuk yaptığı görülüyor. Bir süre bu şekilde devam eden tehlikeli yolculuğun görüntüleri aracın başka yöne dönmesiyle son buluyor.
 

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