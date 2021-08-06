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Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

06 Ağustos 2021 Cuma - 21:31 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 21:31

Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı.


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Ümitcan Uygun gözaltı Erol Uygun
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