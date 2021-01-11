Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Sosyal medyada "tutuklansın" çağrısı yapılmıştı!

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümit Can Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntüler üzerine kaçmaya çalışırken babası Durak Uygun ile birlikte Ankara'da gözaltına alındı. Peki, Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Aleyna Çakır adıyla tanınan Sema Esen’in ölümünün baş şüphelisi Ümit Can Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntüler üzerine kaçmaya çalışırken babası Durak Uygun ile birlikte Ankara'da gözaltına alındı. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümit Can Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümit Can Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Sosyal medyada "tutuklansın" çağrısı yapıldı

Sosyal medyada, gözaltına alınan Ümit Can Uygun’un tutuklanması talebiyle yapılan çağrı, Twitter'da Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. "#ÜmitCanUygunTutuklansın" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020’de Keçiören ilçesinde evde ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu öne sürülen Ümit Can Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada dolaşıma girmişti. Bunun üzerine gözaltına alınan Ümit Can Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümit Can Uygun'u sorumlu tutarken Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor