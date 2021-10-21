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Ümitcan Uygun için istenen hapis cezası belli oldu

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 15:59

Esra Hankulu iddianamesinde Ümitcan Uygun için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istendi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Uygun hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", diğer iki şüphelinin de "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.


Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra  Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli  hakkındaki soruşturma tamamlandı.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır  Ceza Mahkemesine gönderildi.
 
İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta  ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini  belirledi. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler  Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.
 
İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'na yönelik bir  eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia  etti. Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun,  künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
İddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki  şüphelinin ise suç delillerini kararttıklarına dikkat çekildi. Bu kapsamda, şüpheli Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki  kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler  Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse  mahkum edilmesi istendi.
 

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