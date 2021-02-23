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Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 17:20 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 17:26

Ümitcan uygun ne kadar ceza aldı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları  Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin uyuşturucu kullanırken  çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı anlatıldı.
 
İddianamede, şüphelilerin "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek"  suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
 
Olayın geçmişi
 
Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili  hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen  görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. 
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun,  hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek"  suçlamasıyla 11 Ocak'ta tutuklanmıştı.
 
  
 
 

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