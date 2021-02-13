Ümit Sayın kimdir? Sezen Aksu konseriyle hayatı değişen Ümit Sayın kaç yaşında, nereli, evli mi?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan İbo Show’da bu hafta da birbirinden değerli sanatçılar ağırlanıyor. 90’lara bir yolculuk yapılacak İbo Show’da bu hafta pop müziğin sevilen isimlerinden Ümit Sayın da olacak. Ümit Sayın kimdir? Ümit Sayın kaç yaşında ve nereli?

İbo Show bu hafta da birbirinden değerli renkli isimleri ağırlayacak. Uzun bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluşan İbo Show’un bu haftaki bölümünde 90’ların sevilen isimleri seyirciyle buluşacak. Konuklardan bir tanesi de Ümit Sayın oldu. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ümit Sayın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÜMİT SAYIN KİMDİR?

Ümit Sayın, 26 Nisan 1970'de İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitimine devam etti. Ancak müzik kariyeri için daha sonra bu bölümü yarıda bıraktı.

Ümit Sayın'nın hayatını değiştiren olay 1990 yılında Sezen Aksu'nun İzmir'de verdiği bir konser sırasında değişti. Sahneye çıkarak Sezen Aksu'ya bir parçada eşlik eden Ümit Sayın, daha sonra ünlü sanatçıdan vokalisti olması için teklif aldı. İstanbul'a geldikten sonra bir süre Timur Selçuk'tan klasik gitar eğitimi aldı. Fuat Güner'in stüdyosunda 2 yıl çalışan sanatçı, 1991 yılında ilk bestelerini yapmaya başladı. Bu arada bazı stüdyo vokalleri ve reklam müzikleri için çalıştı.

Stüdyoda vokal ve reklam müziği çalışmaları sırasında tanıştığı Ozan Çolakoğlu daha sonra birçok projede yer aldı. 1992 yılında Harun Kolçak ve Sezen Aksu'ya vokalistlik yapan Ümit Sayın, aynı dönem Deniz Arcak'ı şöhrete kavuşturan "Zehir Ettin" ve "Vurur" adlı parçaların söz ve müziklerini yazdı. 1993 yılında Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmaya başladı.

1994-1995 yılları arasında Tarkan'a vokalistlik yaptığı dönemde kendi albüm çalışmalarına başladı. 1996 yılında "Hicran" adlı ilk albümünü piyasaya çıkardı. Albümde yakın arkadaşı olan Ozan Çolakoğlu ile çalıştı.

ALBÜMLERİ

Hicran

Gurbet

Gönül Sarayım

Gül & Beyaz Gül

Caneylom

Beni Çağırma

Bu Sevginin Eseri

Dursun Her şey

Eframis

Onbeş Kasım