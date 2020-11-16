Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi!

Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Ümit Özdağ'ın ihracı öncesi de İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi. Açıklamada, "İYİ Parti Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen; 'insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak' ve 'Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak', hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Davutoğlu, Meral Akşener'in kendilerini ziyaret etmesinden sonra iadeyi ziyaret yaptıklarını söyleyerek, "Hem komşuluk ilişkimiz var, hem de birçok konuda ortak kaygı ve düşüncelerimiz var. 9 Kasım'da tam demokrasiye geçiş için güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Parlamenter sistemi Türkiyenin geleceği açısından tek çözüm yolu olarak görüyoruz. Bu konuda sayın genel başkanla mutabakat zemininin çok güçlü olduğunu ve birçok ortak yönlere sahip olduğumuzu görmekten büyük mutluluk duydum" diye konuştu.