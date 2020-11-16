Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi!

Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Ümit Özdağ'ın ihracı öncesi de İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi. Açıklamada, "İYİ Parti Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen; 'insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak' ve 'Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak', hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Davutoğlu, Meral Akşener'in kendilerini ziyaret etmesinden sonra iadeyi ziyaret yaptıklarını söyleyerek, "Hem komşuluk ilişkimiz var, hem de birçok konuda ortak kaygı ve düşüncelerimiz var. 9 Kasım'da tam demokrasiye geçiş için güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Parlamenter sistemi Türkiyenin geleceği açısından tek çözüm yolu olarak görüyoruz. Bu konuda sayın genel başkanla mutabakat zemininin çok güçlü olduğunu ve birçok ortak yönlere sahip olduğumuzu görmekten büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

'ÜZÜLDÜM'

Davutoğlu ve Akşener, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ ve istifa eden İsmail Koncuk ile ilgili şunları söyledi:"Milletvekili sayımız 36'ya düştü. Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı kenara bırakın, normal bir üyemizin dahi istifa etmesi ve partimizle yolunu ayırması bizi son derece üzen bir durumdur. Bu irade beyanında bulunmuş hiç bir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz sarfetmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusunda ise keşke böyle olmasaydı. Sayın Özdağ, beni, partimizi ve başkanlık divanımızın yarısını itham eden, iftira boyutunda pek çok söylemi nedeniyle kendisini partimizin disiplin kurulu partiden ihracına karar vermiştir. Herkes için hayırlı olsun diyorum; ama üzüldüğümü ifade etmek istiyorum."