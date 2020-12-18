Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na sert sözler! Terbiyesizlik yaptı

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuk olduğu bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun kendisine büyük bir terbiyesizlik yaptığını ve buna rağmen kendisini desteklediğini söyleyen Özdağ, "Bu terbiyesizliği kamuoyu ile paylaşmayacağım" dedi.

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuk olduğu bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerini hatırlatan sunucu, Ümit Özdağ'a "İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'yu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim. Kendisi de seçim sürecini iyi yönetti. Fakat Türkiye'nin güvenliği, devlet güvenliği, terör ile mücadele, istihbarat konularında bilgisi yoktur. Şu anda nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bence İstanbul Belediye Başkanlığı'na odaklansa ve kendi partisinin işleriyle uğraşsa daha başarılı olacak. İmamoğlu, İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?