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Ümit Erdim 60 kilo verdi, iş bulamadı!
Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkat çekiyor. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası spor eşliğinde hızlı bir şekilde kilo veren oyuncu, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ümit Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, bambaşka bir görünüme kavuştu.