Ümit Dündar kimdir? Emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar’ın merak edilen biyografisi…

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Söz konusu gelişmenin ardından Orgeneral Ümit Dündar hakkındaki yapılan aramalar arttı.

EMEKLİ ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?

Orgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında Manisa'da doğmuştur.

1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından mezun olan Dündar, 1976-1983 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı görevlerini yapmıştır.

ORDU KARİYERİ

1985 yılında Kara Harp Akademisinden, 1991 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1985-1995 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerinde, 1995-1998 yılları arasında Londra Kara Askerî Ataşeliğinde, 1999 yılında 3'üncü Or.K.lığı Karargâhında, 1999-2001 yıllarında ise 1'inci Mekanize Piyade Tugay 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

30 Ağustos 2001 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 2001-2004 yıllarında tuğgeneral rütbesiyle Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Altyapı Daire Başkanlığı, 2004-2005 yıllarında 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini yürütmüş ve Tugay Komutanlığı görevi esnasında 6 ay süreyle Afganistan'da Çok Uluslu Tugay Komutanlığı görevinde bulunmuştur.

2005 yılında tümgeneralliğe terfi etmiş ve 2005-2007 yıllarında Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı, 2007-2009 yıllarında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini icra etmiştir.

2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiş ve 2009-2010 yıllarında 5'inci Kolordu Komutanlığı, 2010-2013 yıllarında Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapmıştır.

Orgeneral Ümit Dündar, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiş ve iki yıl süre ile 3'üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1'inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiştir.

Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı başarılı mücadele ortaya koyan komutanlardan biri olarak biliniyor.

Dönemin 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Ümit Dündar, kaçırılmaya teşebbüs edilmiş, ancak darbeci askerler bunda başarılı olamamıştı.

YAŞ HADDİYLE EMEKLİLİK KARARI

2016-2018 yıllarında Genelkurmay II nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Ümit Dündar, 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

66 yaşında olan Dündar, 4 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yaş haddi nedeniyle sona ermiştir.