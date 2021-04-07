Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli olan cumhuriyet savcısı Demirci, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Canik ilçesinde bulunan özel hastanede tedaviye alınan Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ümit Demirci'nin cenazesinin, memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Ümit Demirci koronavirüsten hayatını kaybetti
Ümit Demirci koronavirüsten hayatını kaybetti
Hakan AKGÜN (DHA) | 07 Nisan 2021 Çarşamba - 13:21 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 13:21