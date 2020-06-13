Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında ve nereli? Ümit Besen'in biyografisi

Arabeskle rock müzik arasında şarkıları ile her yaştan dinleyicisiyle Ümit Besen konserleri ile gündeme geliyor. Nikâh Masası' ve 'Okul Yolunda' gibi efsane şarkıları yıllar geçmesine rağmen hala dillerde. Peki, Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında ve nereli? İşte Ümit Besen hakkında merak edilenler...
ÜMİT BESEN KİMDİR?
14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.
2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır. 2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Mirkelam, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.
ÜMİT BESEN FİLMLERİ
Islak Mendil (1982)
Nikah Masası (1982)
Dostlar Sağolsun (1983)
Yıkılan Gurur (1984)
Sevmek Yeniden Doğmak (1984)
Bir Akşam Üstü (1985)
Unutursun Diye (1985)
Vazgeçtim Senden (1985)
Seni Seviyorum (1986)
Sevda Rüzgarı (1986)
Ağlama (1986)
Şoför Parçası (1987)
Baba Yüreği (1987)
Olur Olur (2014)