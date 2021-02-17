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Uluslararası yatırım kuruluşundan Dolar/TL açıklaması!

17 Şubat 2021 Çarşamba - 22:58 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 1:48

Capital Economics, dolar/TL'nin bu yıl sonunda 6,25 olmasının beklendiğini bildirdi.


Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin  etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey  tarafından kaleme alınan bir değerlendirme yayımladı.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin  yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediğine işaret edilen  değerlendirmede, bunun daha da ilerlemesi gerektiği kaydedildi.
 
En iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi
 
Değerlendirmede, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde  gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.
 
TCMB'nin parasal koşulları sıkılaştırarak sadeleşmeye gittiği  anımsatılan değerlendirmede, bankanın iletişimini iyileştirmek için çaba sarf  ettiği ve enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığı aktarıldı.
 
Değerlendirmede, yatırımcıların, ortodoks politikaya geçişin kalıcı  olacağından emin göründüğüne işaret edilerek, Türk lirasının geçen yıl kasım  ayında en düşük noktaya ulaşmasının ardından dolar karşısında yüzde 20'nin  üzerinde değer kazandığı ve 2021'in başından bu yana en iyi performans gösteren  gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.
 
Risk priminde düşüş beklentisi
 
Türk lirasının değer kazanmasının risk primindeki düşüşle  desteklendiğine dikkat çekilen değerlendirmede, genel olarak yatırımcıların  Türkiye'ye yönelik görüşlerinin, daha önce öngörülenden hızlı iyileştiği  vurgulandı.
 
Değerlendirmede, hükümetin jeopolitik gerilimleri hafifletmeye yönelik  adımlarının cesaret verici olduğu belirtilerek, Türkiye'nin risk priminin düşmeye  devam edebileceği aktarıldı.
 
TCMB'nin parasal koşulları tahmin edilenden daha sıkı tutmasının  beklendiğine işaret edilen değerlendirmede, bunun enflasyonun düşürülmesine ve  zamanla yerel para cinsinden tahvil getirilerinin lirayı desteklemesine yardımcı  olacağı kaydedildi.
 
Capital Economics, 13 Ocak'ta yayımladığı raporda, 2021 sonunda  dolar/TL için 7 öngörüsünde bulunmuştu.
 

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Capital Economics dolar/TL TCMB
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