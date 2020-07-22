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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:16 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:16

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonun batarya değişimini tamamlamak üzere son uzay yürüyüşüne başladı.


ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Bob Behnken ve Chris  Cassidy, eski teknolojiye sahip nikel-hidrojen bataryaları yeni teknoloji  lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere son kez istasyon dışına çıktı.
 
Bu, astronotların bu yıl batarya değişimi için yaptıkları dördüncü  uzay yürüyüşü oldu.
 
ISS'de görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet  nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere  2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor. Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup  halinde toplam 18 batarya, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona  yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyordu.
 
Bataryalar, istasyona bağlı 4 güneş panelinden elde edilen enerjiyi  depolayarak elektrik kanallarıyla içe aktarıyor.
 
Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan türdeki lityum-iyon  bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını  sağlayacağı tahmin ediliyor.
 
İstasyonda 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görevde
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı  (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay  Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot  ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.
 
İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri  gerçekleştiriliyor.
 

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