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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:38 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:38

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonun batarya değişimi için bu yılın üçüncü uzay yürüyüşüne başladı.


Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'li astronotlar  Chris Cassidy ve Bob Behnken, eski teknolojiye sahip 5 nikel-hidrojen bataryayı  çıkararak yerine yeni teknoloji 3 lityum-iyon batarya yerleştirmek üzere istasyon  dışına çıktı.
 
Bu, astronotların bu yıl batarya değişimi için yaptıkları üçüncü uzay  yürüyüşü oluyor.
 
İki astronotun, istasyona 3 yeni batarya daha ekleyip batarya  değişimini tamamlamak için 21 Temmuz'da dördüncü kez uzay yürüyüşüne çıkması  planlanıyor.
 
ISS'de görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet  nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere  2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor. Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup  halinde toplam 18 batarya 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona  yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyordu.
 
Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon  bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını  sağlayacağı tahmin ediliyor.
 
İstasyonda 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görevde
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı  (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay  Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot  ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.
 
İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri  gerçekleştiriliyor.
 

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