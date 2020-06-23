23 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.339 0.13 EURO 7,7460 0.49
USD 6,8480 0.02 ALTIN 389,780 0.91
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte operasyon: 13 gözaltı

DHA |  23 Haziran 2020 Salı - 23:41 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 23:41

İzmir merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. 13 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Suç örgütü üyelerinin kimliğini tespit eden polis, takibe aldı. Takibin ardından İzmir merkezli Aydın, Muğla ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
 

ETİKETLER

İzmir silah kaçakçılığı operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.