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Uluslararası mahkemeden flaş Filistin kararı!

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 22:09 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 22:09

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'den işlenen suçlar için yargı yetkisinin olduğuna hükmetti.


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Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin suç
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