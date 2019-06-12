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Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 1:22 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 1:22

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.


Resmi Gazete'de yer alan kanunlarda, 31 Mart 2018 tarihinde Giresun'da  imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası"  ile 23 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş  Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması"nın  onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.
 
Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği  kaydedildi.

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