Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor

Bilgi, beceri ve tecrübe paylaşılıyor

Gerçekleşen eğitimle bir senaryo dahilinde, gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılması ve birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

MSB'den paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ‘Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi’ ile ilgili paylaşımda bulundu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi" ifadelerine yer verildi.