27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor

AA |  27 Haziran 2021 Pazar - 21:49 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 21:49

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor.


Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi; Azerbaycan, Katar, NATO, Pakistan ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştiriliyor.
 
Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Burkina Faso, Gürcistan, Irak, İsveç, Kosova, Lübnan, Macaristan, Malezya, Nijerya, Romanya, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Japonya ise gözlemci statüsünde eğitime katılım sağlıyor.
 
Bilgi, beceri ve tecrübe paylaşılıyor
 
Gerçekleşen eğitimle bir senaryo dahilinde, gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılması ve birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
 
MSB'den paylaşım
 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ‘Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi’ ile ilgili paylaşımda bulundu.
 
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Anadolu Kartalı Eğitim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.